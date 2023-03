Mafia: Mattarella, 'si sconfigge con repressione ma anche con legalità ed efficienza Stato' (Di martedì 21 marzo 2023) Casal di Principe (Ce), 21 mar. (Adnkronos) - "Le mafie sono presenti in tutte le attività più turpi e dannose per la comunità: la prostituzione, il traffico di esseri umani, di rifiuti tossici, il caporalato, il commercio di armi, quello strumento di morte che è la droga, lasciando nel territorio povertà e disperazione. Oltre a reclamare una maggiore e più efficace presenza dello Stato, don Peppino Diana aveva rivolto il suo forte e accorato appello al coraggio, alla resistenza, per liberarsi dalla camorra, proprio ai suoi parrocchiani, ai cittadini, alla società civile, alle coscienze delle persone oneste. Aveva capito che la Mafia è anche conseguenza dell'ignoranza, del sottosviluppo, della carenza di prospettive, e che quindi la repressione –indispensabile- non è sufficiente e che la Mafia si ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 marzo 2023) Casal di Principe (Ce), 21 mar. (Adnkronos) - "Le mafie sono presenti in tutte le attività più turpi e dannose per la comunità: la prostituzione, il traffico di esseri umani, di rifiuti tossici, il caporalato, il commercio di armi, quello strumento di morte che è la droga, lasciando nel territorio povertà e disperazione. Oltre a reclamare una maggiore e più efficace presenza dello, don Peppino Diana aveva rivolto il suo forte e accorato appello al coraggio, alla resistenza, per liberarsi dalla camorra, proprio ai suoi parrocchiani, ai cittadini, alla società civile, alle coscienze delle persone oneste. Aveva capito che laconseguenza dell'ignoranza, del sottosviluppo, della carenza di prospettive, e che quindi la–indispensabile- non è sufficiente e che lasi ...

