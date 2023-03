Mafia: Mattarella, 'lotta riguarda tutti per non essere complici, non è invincibile' (Di martedì 21 marzo 2023) Casal di Principe (Ce), 21 mar. (Adnkronos) - "La lotta alle mafie riguarda tutti, ciascuno di noi. Non si può restare indifferenti, non si può dire: non mi riguarda. O si respingono con nettezza i metodi mafiosi o, anche inconsapevolmente, si rischia di diventarne complici". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo a Casal di Principe, nell'anniversario dell'uccisione di don Giuseppe Diana, alla celebrazione della Giornata in memoria delle vittime di Mafia. "Battere la Mafia -ha ribadito il Capo dello Stato- è possibile. Lo diceva Giovanni Falcone: 'La Mafia non è affatto invincibile. È un fatto umano e come tutti i fatti umani ha un inizio e avrà anche una ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 marzo 2023) Casal di Principe (Ce), 21 mar. (Adnkronos) - "Laalle mafie, ciascuno di noi. Non si può restare indifferenti, non si può dire: non mi. O si respingono con nettezza i metodi mafiosi o, anche inconsapevolmente, si rischia di diventarne". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, intervenendo a Casal di Principe, nell'anniversario dell'uccisione di don Giuseppe Diana, alla celebrazione della Giornata in memoria delle vittime di. "Battere la-ha ribadito il Capo dello Stato- è possibile. Lo diceva Giovanni Falcone: 'Lanon è affatto. È un fatto umano e comei fatti umani ha un inizio e avrà anche una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : 'La mafia è violenza ma, anzitutto, viltà. I mafiosi non hanno nessun senso dell'onore né coraggio. Si presentano f… - repubblica : Giornata delle vittime di mafia, Mattarella a Casal di Principe sulle orme di don Diana: la prima volta di un presi… - salernonotizie : Giornata della memoria per le vittime di mafia: Mattarella in Campania - MasterblogBo : CASAL DI PRINCIPE (ITALPRESS) – Don Peppe Diana “aveva capito che la mafia è anche conseguenza dell’ignoranza, del… - mikemoratinos : RT @Agenzia_Ansa: 'La mafia è violenza ma, anzitutto, viltà. I mafiosi non hanno nessun senso dell'onore né coraggio. Si presentano forti c… -