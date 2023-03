Mafia | Mattarella | L' indifferenza si avvicina alla complicita' Mafie temono i cittadini liberi

(Di martedì 21 marzo 2023) "La lotta alleriguarda tutti, ciascuno di noi. Non si puo' restare indifferenti, non si puo' dire: 'Non mi riguarda'. O si respingono con nettezza i metodi mafiosi o si rischia, anche ...

Nel suo intervento alla manifestazione di Milano, don Luigi Ciotti ha ringraziato il Presidente della Repubblica, Sergio, per essersi recato a portare la sua testimonianza istituzionale a Casal Di Principe. Quindi ha salutato le numerose scuole presenti in piazza Duomo: "Vedo qui una marea di studenti, ...Lo diceva Giovanni Falcone: 'Lanon e' affatto invincibile. E' un fatto umano e come tutti i ... Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio, parlando da Casal di Principe. (npk) ...Il capo dello Stato nei luoghi dove visse il sacerdote anticamorra: "La politica dia risposte autorevoli" "Laè violenza ma, anzitutto, viltà. I mafiosi non hanno nessun senso dell'onore ...

Il presidente Mattarella in visita a Casal di Principe: “Giovani, rifiutate la mentalità mafiosa” “Oggi l’Italia ricorda tutti i caduti per mano della mafia rifiutando di sottostare alla paura e alla ...Il gesto di due genitori che hanno chiamato il figlio, nato dopo il terremoto in Turchia, Sergio Mattarella per ringraziare l'Italia per i soccorsi ...