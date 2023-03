Mafia: Mattarella, 'don Diana uomo coraggioso, pastore esemplare, eroe dei nostri tempi' (Di martedì 21 marzo 2023) Casal di Principe (Ce), 21 mar. (Adnkronos) - "Prima di venire qui, nella vostra scuola, mi sono recato al cimitero, davanti alla tomba di don Peppino Diana, dove ho incontrato i suoi familiari. Don Peppino era un uomo coraggioso, un pastore esemplare, un figlio della sua terra, un eroe dei nostri tempi, che ha pagato il prezzo più alto, quello della propria vita, per aver denunciato il cancro della camorra e per aver invitato le coscienze alla ribellione". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo a Casal di Principe, nell'anniversario dell'uccisione di don Giuseppe Diana, alla celebrazione della Giornata in memoria delle vittime di Mafia. "Don ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 marzo 2023) Casal di Principe (Ce), 21 mar. (Adnkronos) - "Prima di venire qui, nella vostra scuola, mi sono recato al cimitero, davanti alla tomba di don Peppino, dove ho incontrato i suoi familiari. Don Peppino era un, un, un figlio della sua terra, undei, che ha pagato il prezzo più alto, quello della propria vita, per aver denunciato il cancro della camorra e per aver invitato le coscienze alla ribellione". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, intervenendo a Casal di Principe, nell'anniversario dell'uccisione di don Giuseppe, alla celebrazione della Giornata in memoria delle vittime di. "Don ...

