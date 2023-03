Mafia: Mattarella, 'Casal di Principe modello virtuoso di partecipazione civile' (Di martedì 21 marzo 2023) Casal di Principe (Ce), 21 mar. (Adnkronos) - "Battere la Mafia è possibile. Casal di Principe lo ha dimostrato. L'efferato omicidio di don Peppino Diana è stato un detonatore di coraggio e di desiderio di riscatto. Ha prodotto un'ondata di sdegno, di partecipazione civile, una vera battaglia di promozione della legalità. Lo ha ricordato il sindaco, rammentando la grande partecipazione popolare che 29 anni fa ha accompagnato il feretro di don Diana. La popolazione ha detto basta alla sopraffazione e alla prepotenza, agevolando, in modo decisivo, l'azione delle Forze dell'Ordine e della magistratura". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo a Casal di Principe, ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 marzo 2023)di(Ce), 21 mar. (Adnkronos) - "Battere laè possibile.dilo ha dimostrato. L'efferato omicidio di don Peppino Diana è stato un detonatore di coraggio e di desiderio di riscatto. Ha prodotto un'ondata di sdegno, di, una vera battaglia di promozione della legalità. Lo ha ricordato il sindaco, rammentando la grandepopolare che 29 anni fa ha accompagnato il feretro di don Diana. La popolazione ha detto basta alla sopraffazione e alla prepotenza, agevolando, in modo decisivo, l'azione delle Forze dell'Ordine e della magistratura". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, intervenendo adi, ...

