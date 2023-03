(Di martedì 21 marzo 2023) Più delle chat di Matteo Messina Denaro dovremmo preoccuparci della latitanza di Marco Raduano e di quella cosa chiamata “riserva di violenza”, che piace molto nei momenti difficili. Il materiale giudiziario-investigativo progressivamente messo a disposizione della pubblica opinione sull’arresto di Messina Denaro rischia di attirare troppo l’in ossequio a una certa morbosa curiosità da “buco della serratura”, e questo fa passare in secondo piano fatti di estrema gravità. E così mentre ci addentriamo nella “Dogville” di Messina Denaro, un po’ gatta morta con amiche e familiari e un po’ aspirante Rasputin, mentre ci attardiamo sulle immagini di lui che fa la spesa alla Coop e fantastichiamo su tresche e cene a base di cognac e sigari, Marco Raduano, sanguinario boss di Vieste, dopo essere fuggito dal carcere di massima sicurezza di Nuoro, dove stava scontando ...

Mafia e potere, attenzione al potenziale eversivo: siamo tutti avvertiti Il Fatto Quotidiano

