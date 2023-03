Mafia | Berlusconi | ' governi centrodestra impegnati per sconfiggere questo male assoluto'

(Di martedì 21 marzo 2023) Roma, 21 mar. (Adnkronos) - "Nella Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle Vittime delle mafie, voglio rivolgere un pensiero commosso non soltanto ai caduti, ma ai loro familiari, a chi ha perso un genitore, un coniuge, un fratello, un figlio per mano della più odiosa criminalità. Va anche a tutti coloro, a partire dalle Forze dell'Ordine e dalla magistratura, che ogni giorno rischiano la vita per la legalità e la sicurezza di tutti. Vorrei anche rendere omaggio a due figure emblematiche; a Giovanni Falcone, che insieme a Paolo Borsellino seppe condurre la più efficace lotta alla criminalità mafiosa coniugandola con un profondo rispetto delle garanzie e dello stato di diritto, e a Carlo Alberto Dalla Chiesa, che fu capace di affrontare il terrorismo e lacon il coraggio e la competenza di un grande servitore dello Stato, la cui figlia abbiamo il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... numar61 : @DSantanche Quale partito ha più aiutato la mafia? 1. Forza Italia? 2. Quello di berlusconi ? 3. Dove militava anch… - anna21430786 : RT @macchiatozena: @matteosalvinimi Ricordami, le aziende di @berlusconi cosa c'entrano con la #MAFIA? - macchiatozena : @matteosalvinimi Ricordami, le aziende di @berlusconi cosa c'entrano con la #MAFIA? - CenturrinoLuigi : RT @IMattanza: @Min_Casellati Lo dica a Dell'Utri e Berlusconi che ha finanziato la mafia per 20 anni. - Perla19733917 : RT @nunrompeerca: @GiorgiaMeloni la mafia siete voi con #berlusconi e #dellutri -

Non dimentichiamo chi è e la storia di Silvio, da imprenditore e da presidente del ... ma non solo, che vedono laovunque. Secondo Carlo Nordio, infatti, il fenomeno mafioso non è poi ...... fu fondamentale nella scalata di Silvioalla Mondadori. Ciancio Sanfilippo, cedendo la ...Re Mida ha saputo trasformare tutto ciò che ha toccato in oro sempre in bilico tra Stato e. Il ...È l'Italia che ha avuto per tanti anni come premier un imprenditore televisivo in odore dicome Silvio, è l'Italia che ha visto trionfare un tempo non lontano alle elezioni un ...

Lo scrive in un post su Facebook Silvio Berlusconi. “Con i miei Governi ... 32 dei 34 latitanti più pericolosi per reati di mafia e di camorra e sono stati confiscati oltre 30 miliardi di beni ...Ciancio Sanfilippo, 91 anni, non è un semplice editore e un grande proprietario terriero è stato presidente (per due mandati della Fieg (Federazione italiana editori giornali) dal 1996 al 2001, poi vi ...