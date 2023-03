(Di martedì 21 marzo 2023) Comeuna buona? Se non esiste – e si sa – una formula matematica, c’è però il buon senso. Ed anche la popstar americana,, nota per i suoi eccessi che sui social, dove spesso si esibisce in foto e post discutibili, quando deve parlare con il cuore, sembramolto saggia. Cinque iche dispensa ai suoi followers, in quanto: «Sorridi, sii, ascolta gli altri, parla con dolcezza, sii felici conche hai».fiera In una storia diffusa su Instagram,sfoggia un cartello con scritto, “House rules”, regole della casa, in cui descrive l’atteggiamento da tenere per vivere e convivere al meglio., che nella sua vita, ha collezionato mariti e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FCIM1908Arjel : @gippu1 Quanto mancano terraciano acerbi caprari consigli chiffi calvarese &co. Madonna quanto mancano. - giubby85 : @luca74alba @Claudio_ACM1899 @valfra24 @RandagioRN @sha_rin__ @75_franz6 @ApacheRossonero @DavideZancky @Im___Rich… - its_elyy0 : madonna luca ma che stracazzone vuoi, se sbaglio non mi urli addosso mi spieghi e mi dai consigli è il tuo fottutissimo lavoro -

..., nota per i suoi eccessi che sui social , dove spesso si esibisce in foto e post discutibili, quando deve parlare con il cuore, sembra essere molto saggia. Cinque iche dispensa ai ......Tarasconi ha provveduto a designare due suoi rappresentanti all'interno deid'... uno nell'ente di Piacenza e Cremona per l'istruzione superiore (Epis), uno per l'istituto 'della Bomba' ......del santuario dei Santi Cosma e Damiano e a lungo riferimento della parrocchia delladelle ... non aveva fatto mancare le sue critiche riflessive ed i suoiilluminanti. Mancherà davvero ...

Madonna, i consigli per essere una brava mamma: «Sii felice con quello che hai» leggo.it

Come essere una buona mamma Se non esiste - e si sa - una formula matematica, c'è però il buon senso. Ed anche la popstar americana, Madonna, nota per i suoi eccessi che ...I consigli per goderti in sicurezza i mega-concerti dell'estate + le dritte per essere non solo uno spettatore. E se cerchi le ...