Macedonia del Nord-Malta | probabili formazioni

Gara valida per la prima giornata del gruppo C di qualificazioni ad Euro 2024. I padroni di casa puntano a partire forte vista la presenza di squadre superiori come Italia e Inghilterra.delsi giocherà giovedi 23 marzo 2023 alle ore 20.45 a Skopje.DEL: LEDEL(3-4-1-2): Dimitrievski, Ristovski, Velkovski, Musliu, Alioski, Bardhi, Ademi, Trickovski, Elmas, Trajkovski, Spirovski. All. Milevski(4-3-3): Bonello, Apap, Pepe, Borg, Mbong, Guillamuer, Kristensen, Camenzuli, Jones, Teuma, Satariano. All. Marcolini