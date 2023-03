“Ma Edoardo Donnamaria?”. GF Vip, cosa è successo quando hanno eliminato Antonella (Di martedì 21 marzo 2023) La 43esima puntata, del GF Vip 7, ha visto uno dei colpi di scena più sconcertanti di questo discusso GF Vip 7. Antonella Fiordelisi, tra i protagonisti indiscussi dell’appartamento di Cinecittà da settembre. Qual è stata la reazione del suo Edoardo Donnamaria? Gliel’ha detto Alfonso Signorini, puoi la notte di fuoco. I Donnalisi avranno indubbiamente pianto lacrime di gioia, vedendo che uno dei primi pensieri della loro beniamina, una volta eliminata dal GF Vip 7 ed approdata nello scintillante studio televisivo, è stato il suo fidanzato. Edoardo Donnamaria è corso a prenderla, ma prima le ha dedicato un pensiero tramite social. GF Vip, la reazione di Edoardo Donnamaria all’eliminazione di Antonella Secondo il web e gli esperti di ... Leggi su tuttivip (Di martedì 21 marzo 2023) La 43esima puntata, del GF Vip 7, ha visto uno dei colpi di scena più sconcertanti di questo discusso GF Vip 7.Fiordelisi, tra i protagonisti indiscussi dell’appartamento di Cinecittà da settembre. Qual è stata la reazione del suo? Gliel’ha detto Alfonso Signorini, puoi la notte di fuoco. I Donnalisi avranno indubbiamente pianto lacrime di gioia, vedendo che uno dei primi pensieri della loro beniamina, una volta eliminata dal GF Vip 7 ed approdata nello scintillante studio televisivo, è stato il suo fidanzato.è corso a prenderla, ma prima le ha dedicato un pensiero tramite social. GF Vip, la reazione diall’eliminazione diSecondo il web e gli esperti di ...

