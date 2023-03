“Ma dov’è Edoardo?”. GF Vip 7, Antonella Fiordelisi fuori e poi la rivelazione di Signorini (Di martedì 21 marzo 2023) Lo abbiamo già raccontato, Antonella Fiordelisi è stata eliminata dal GF Vip 7, per decisione dei suoi stessi fan. La madre infatti, nei giorni precedenti, ha esortato tutti coloro che avessero mai tenuto alla figlia, di non votarla e lasciarla uscire per il suo bene. Alla fine la richiesta della donna è stata esaudita e Antonella è risultata la meno votata dal pubblico. Chiaramente appena è uscita, la prima cosa che ha chiesto ad Alfonso è stata: “dov’è Edoardo?”. Com’è noto infatti, Edoardo Donnamaria non è presente in studio perché è stato allontanato dal gioco per comportamenti scorretti proprio nei confronti della compagna. E proprio il giovane, innamorato pazzo della Fiordelisi, ha scritto sui social poco dopo l’eliminazione della Fiordelisi: ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 21 marzo 2023) Lo abbiamo già raccontato,è stata eliminata dal GF Vip 7, per decisione dei suoi stessi fan. La madre infatti, nei giorni precedenti, ha esortato tutti coloro che avessero mai tenuto alla figlia, di non votarla e lasciarla uscire per il suo bene. Alla fine la richiesta della donna è stata esaudita eè risultata la meno votata dal pubblico. Chiaramente appena è uscita, la prima cosa che ha chiesto ad Alfonso è stata: “?”. Com’è noto infatti,Donnamaria non è presente in studio perché è stato allontanato dal gioco per comportamenti scorretti proprio nei confronti della compagna. E proprio il giovane, innamorato pazzo della, ha scritto sui social poco dopo l’eliminazione della: ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ita145629 : Cosa me ne frega a me di edoardo? Dov'è Vincenzone nazionale? #donnalisi @vincefrancesco ?? - donnalisiheart : RT @dicoleparolacce: Antonella non ha visto Edoardo perché non sa dov’è #donnalisi - crignomais : in realtà antonella è uscita x trovare un cellulare ed eliminare la lettera a piersilvio x questo quando le hanno d… - amati_89 : RT @dicoleparolacce: Antonella non ha visto Edoardo perché non sa dov’è #donnalisi - SusannaPacini : RT @dicoleparolacce: Antonella non ha visto Edoardo perché non sa dov’è #donnalisi -

Edoardo Pesce: il mio 'Christian', empatico, puro, inconsapevole ... tipico dei romani, come il protagonista Edoardo Pesce. Il 24 ... però inconsapevole, non si mettono in cattedra, Christian poi non è ... è difficile stabilire dov'è il bene e dov'è il male', ha concluso ... Psicodramma Milan, è davvero Pioli il problema Sui social si scatena la bufera Edoardo, ad esempio, chiede serafico: "Caro Stefano, se l'anno ...che a fine gara sei arrivato a questa giusta conclusione che è ...o non hanno la forza di prendere decisioni forti "Ma la società dov'è... Mare Fuori 3, anticipazioni ultima puntata: un clamoroso colpo di scena Massimo ha intuito dov'è il nascondiglio di Edoardo. Grazie a uno stratagemma di Filippo, Carmine è riuscito a riavvicinarsi a Rosa. Mare Fuori 3, anticipazioni del 22 marzo: Edoardo in pericolo di ... ... tipico dei romani, come il protagonistaPesce. Il 24 ... però inconsapevole, non si mettono in cattedra, Christian poi non...difficile stabilireil bene eil male', ha concluso ..., ad esempio, chiede serafico: "Caro Stefano, se l'anno ...che a fine gara sei arrivato a questa giusta conclusione che...o non hanno la forza di prendere decisioni forti "Ma la società...Massimo ha intuitoil nascondiglio di. Grazie a uno stratagemma di Filippo, Carmineriuscito a riavvicinarsi a Rosa. Mare Fuori 3, anticipazioni del 22 marzo:in pericolo di ... Edoardo Tavassi a rischio squalifica La frase incriminata su Antonella Fiordelisi SuperGuidaTV