Ma cancella questa m*** | Lazza travolto dagli insulti | cosa c' entra Sgarbi

(Di martedì 21 marzo 2023) Il cantantemassacrato sui social. La sua colpa? Stimare Vittorio. Sì, sembra una storia assurda ma è andata così. Tutto comincia a Domenica In doveafferma: "Le ragazze del 2000? Tutte tr...". Una frase per cui lo stessosi è scusato e il caso è stato chiuso. Ma non perche su Twitter ha scritto: "come un padre, ogni tanto va ribadito". Apriti cielo. Si è scatenata una vera e propria tempesta social sul cantante: "mi sei caduto davvero in basso" o "sei una vera delusione", sono solo alcuni dei commenti apparsi sui social, come racconta Leggo. "Maa per favore", ha scritto un utente. "Ma non ti vergogni?", ha scritto qualcun ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TTThesearch : RT @strangergiulss: Se potete segnalate in massa il video così tiktok lo cancella, internet è terrificante non può essere reale questa roba - strangergiulss : Se potete segnalate in massa il video così tiktok lo cancella, internet è terrificante non può essere reale questa… - Frances52779614 : RT @matilde_85: @Frances52779614 Neanche per sogno,ora c'è questa novità! Cancella post....Novità positive mi sembra niente!??Ciao caro Fra… - matilde_85 : @Frances52779614 Neanche per sogno,ora c'è questa novità! Cancella post....Novità positive mi sembra niente!??Ciao caro Francesco ?????????? - miniebwi : @outerspacejin MARTINA CANCELLA IL TWEET HO UN LITIGIO IN CORSO PER QUESTA COSA CON FLORINDA -

E infatti, il commento di Lazza è stato in pochi minuti assalito e condannato dagli utenti: 'Mam***a per favore', ha scritto qualcuno. 'Ma non ti vergogni', ha scritto qualcun altro.La compagnia aerea ha proposto loroalternativa per rientrare prima possibile. Dallo scalo di Firenze a mezzanotte sono arrivati in albergo. Poi alle 4 del mattino di lunedì sono stati ...La guerra è la madre di tutti i crimini,la vita, distrugge tutto quello che intere ... Fermiamofollia! La pace è ancora possibile. È sempre possibile! Ma non dobbiamo smettere di ...

Viaggio da incubo per 8 palermitani: Vueling cancella il volo, girano mezza Europa per 16 ore PalermoToday

Simone Inzaghi si giocherà tutto nel finale di stagione dopo i risultati negativi collezionati sin qui in campionato Saranno due settimane lunghissime ad Appiano Gentile in attesa di tornare in campo ...