(Di martedì 21 marzo 2023) Da noi le novità& Co arrivano un po' col contagocce. Tanto è vero che in Italia, a listino, viene attualmente offerta la sola media 01, che rappresenta il modello globale del brand. Ma in Cina, dove il marchio del Gruppo Geely è di casa, le cose vanno in tutt'altro modo. E a una gamma già ricca, ora si aggiungerà la 08, una crossover che dovrebbe fare il suo esordio ufficiale il 30 marzo. Design ricercato. In madrepatria, insomma, la gamma& Co è molto ampia, dalche include i modelli 02, 03, 05, 06 e 09. La nuova 08, invece, nelle sue prime immagini mostra un look ricercato, caratterizzato da uno sbalzo anteriore ridotto, ma pure da fiancate muscolari complete di maniglie a filo, solcate da intagli generosi e da protezioni a contrasto nella parte inferiore e sugli archi passaruota. La coda, dai connotati ...

A breve Lynk & Co, nuovo brand gestito da Geely in collaborazione con Volvo, presenterà il nuovo SUV ibrido Lynk & Co 08, che andrà ad alimentare la gamma attuale proponendo un pacchetto davvero ...Prime immagini ufficiali del nuovo crossover Lynk & Co 08 A giudicare dalle immagini pubblicate, il Lynk & Co 08 sarà molto simile al Lynk & Co 01, ma con un design più moderno e un'ottica ...

Le prime foto ufficiali della Lynk & Co 08 Motor1 Italia

Da noi le novità Lynk & Co arrivano un po' col contagocce. Tanto è vero che in Italia, a listino, viene attualmente offerta la sola media 01, che rappresenta il modello globale del brand. Ma in Cina, ...Il nuovo modello del marchio del gruppo Geely debutta in anteprima sul web in attesa del lancio ufficiale previsto per il 25 marzo ...