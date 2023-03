Luxuria | ”Maternità surrogata scusa per avversione omofoba contro famiglie arcobaleno”

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 21 marzo 2023) (Adnkronos) – Non si fermano le polemiche dopo che il ministro per le Pari opportunità e la famiglia, Eugenia Roccella, ha annunciato una leggelae in seguito alle dichiarazioni di alcuni esponenti del Governo che si sono detti contrari alle coppie omogenitoriali. ”Usano questo argomento semplicemente perché secondo loro solo se sei eterosessuale puoi essere un buon genitore – commenta Vladimirall’Adnkronos – sabato ho presentato la manifestazione dellea Milano e ho visto tutti quei bambini sotto al palco felici che giocavano insieme. La notizia sconvolgente – dice ironica – è che i bambini dellestanno bene, giocano, si divertono, studiano e frequentano l’oratorio. Il ...