L’Unione Europea e le etichette contro lo spreco alimentare (Di martedì 21 marzo 2023) Chiunque sia cresciuto con una nonna intorno, sa bene che – prima di buttare via qualsiasi tipo di cibo – annusare bene e assaggiarne un pezzetto sono da considerarsi gesti scontati, se non obbligatori. A inizio marzo, anche L’Unione Europea ha deciso di iniziare a ricordarlo ai suoi cittadini. È dal 2020 che gira nell’aria l’intenzione della Commissione Europea di includere nella strategia Farm to Fork un intervento sulle date di scadenza, o meglio sul cosiddetto “date marking”: parlare di data di scadenza infatti non è sempre corretto e già qui iniziano i problemi (di forma, ma anche di sostanza) che hanno portato Bruxelles a sentire la necessità di meglio chiarire e specificare i concetti. Al momento, sugli alimenti confezionati si possono trovare due diciture: il “da consumarsi entro il” e il “da consumarsi preferibilmente entro ... Leggi su linkiesta (Di martedì 21 marzo 2023) Chiunque sia cresciuto con una nonna intorno, sa bene che – prima di buttare via qualsiasi tipo di cibo – annusare bene e assaggiarne un pezzetto sono da considerarsi gesti scontati, se non obbligatori. A inizio marzo, ancheha deciso di iniziare a ricordarlo ai suoi cittadini. È dal 2020 che gira nell’aria l’intenzione della Commissionedi includere nella strategia Farm to Fork un intervento sulle date di scadenza, o meglio sul cosiddetto “date marking”: parlare di data di scadenza infatti non è sempre corretto e già qui iniziano i problemi (di forma, ma anche di sostanza) che hanno portato Bruxelles a sentire la necessità di meglio chiarire e specificare i concetti. Al momento, sugli alimenti confezionati si possono trovare due diciture: il “da consumarsi entro il” e il “da consumarsi preferibilmente entro ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TgLa7 : #GuerraUcraina: #Borrell: possibile #arresto #Putin in oltre 130 Paesi che hanno firmato il trattato internazional… - Ruffino_Lorenzo : L'Italia ha 32,9 come indice di Gini ed è uno dei paesi sopra la media europea (30,1). Anche Germania (31,2) e Spag… - RaiNews : #Ucraina, l'Unione europea vara il piano da 2 miliardi per fornire munizioni a Kiev - elisamariastel1 : RT @maxino1310: Global Times: gli Stati Uniti hanno bisogno dell'Ucraina per indebolire la Russia e controllare l'Europa 20.03.2023 Pravda… - giek2 : stiamo dando troppa responsabilità agli usa per quello che sta accadendo in ucraina. e vero loro sono i mAGGIORI RE… -