L'Unione Europea detta le regole per i nuovi Green Bond (Di martedì 21 marzo 2023) Nuove regole europee sui Green Bond: sarà obbligatorio investire buona parte dei proventi in investimenti coperti dalla tassonomia Green Leggi su ilgiornale (Di martedì 21 marzo 2023) Nuoveeuropee sui: sarà obbligatorio investire buona parte dei proventi in investimenti coperti dalla tassonomia

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _Nico_Piro_ : #21marzo “Come con i vaccini” ha detto qualcuno peccato che si tratti di uno schema per produrre/acquistare prodott… - Gitro77 : Spoiler: le coperture le trovano nel taglio della spesa pubblica, prevalentemente quella corrente. Che poi è quello… - Gitro77 : Se continua così, questi psicopatici inseriranno la vita umana tra le attività inquinanti. Dall'Unione Europea non… - MaurizioGabell1 : RT @Lara86124487: D'accordissimo con Orban 'L'Unione Europea alimenta la guerra.' - mauro_sinatti : RT @Lantidiplomatic: Avviene in Francia (Unione Europea) e quindi non si grida al 'regime'... -