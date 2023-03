Luisa Ranieri e Luca Zingaretti un viaggio tra amore e relax alle Maldive (Di martedì 21 marzo 2023) Luisa Ranieri e Luca Zingaretti come sempre affiatati e complici si godono una vacanza al caldo e condividono con i follower l’album delle vacanze. Luisa Ranieri e Luca Zingaretti si sono regalati un viaggio tra amore e relax alle Maldive. La coppia ha postato sui social alcune immagini dalle vacanze tropicali, mostrando i panorami mozzafiato Leggi su people24.myblog (Di martedì 21 marzo 2023)come sempre affiatati e complici si godono una vacanza al caldo e condividono con i follower l’album delle vacanze.si sono regalati untra. La coppia ha postato sui social alcune immagini dvacanze tropicali, mostrando i panorami mozzafiato

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... xrachelweisz : RT @ciaociaoate: monica bellucci & luisa ranieri fancam perché nei miei sogni proibiti loro stanno insieme <3 - ciaociaoate : monica bellucci & luisa ranieri fancam perché nei miei sogni proibiti loro stanno insieme <3 - emilio_giuliano : @luigi_lb7 A #Roma, la Ferilli. Con la #Lazio Anna Falchi e il #Napoli, Anguissa? NO. Io come minimo voglio Luisa Ranieri. ???????????? - neuron_lost : @Apndp Bellissimo intervento oggi a Virgin Radio su Luisa Ranieri e l'età delle donne ?????? - alfotortora : @annatrieste A Luisa Ranieri pure…ti rendi conto e comm so sciem? -