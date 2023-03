Luigi De Siervo: É un momento delicato per il nostro calcio (Di martedì 21 marzo 2023) «Regole e lotta alla pirateria Stadi nuovi e la serie A vola» Corriere della Sera, di Monica Colombo e Daniele Dallera, pag. 51 «Hai 5o anni e ancora ti occupi di calcio?». Ugo De Siervo, giurista ed ex presidente della Corte Costituzionale, bonariamente provoca il figlio Luigi che, a dispetto degli studi giovanili («mi sono laureato in Giurisprudenza con il massimo dei voti e sono avvocato»), ha scelto un percorso manageriale di prestigio. Con i conti dei club appesantiti dai debiti e alle porte del nuovo bando dei diritti tv da licenziare, l’amministratore delegato della Lega è l’uomo da cui dipendono le sorti del calcio italiano. De Siervo, qual è lo stato di salute del pallone? «Stiamo attraversando un momento delicato. Da un lato abbiamo ottenuto di avere minori ... Leggi su tvzoom (Di martedì 21 marzo 2023) «Regole e lotta alla pirateria Stadi nuovi e la serie A vola» Corriere della Sera, di Monica Colombo e Daniele Dallera, pag. 51 «Hai 5o anni e ancora ti occupi di?». Ugo De, giurista ed ex presidente della Corte Costituzionale, bonariamente provoca il figlioche, a dispetto degli studi giovanili («mi sono laureato in Giurisprudenza con il massimo dei voti e sono avvocato»), ha scelto un percorso manageriale di prestigio. Con i conti dei club appesantiti dai debiti e alle porte del nuovo bando dei diritti tv da licenziare, l’amministratore delegato della Lega è l’uomo da cui dipendono le sorti delitaliano. De, qual è lo stato di salute del pallone? «Stiamo attraversando un. Da un lato abbiamo ottenuto di avere minori ...

