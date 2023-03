(Di martedì 21 marzo 2023) Si tratta di una partita chiave in ottica play - off. Oltre al centravanti di Crotone, dovrebbe essere della partita anche ...

Si tratta di una partita chiave in ottica play - off. Oltre al centravanti di Crotone, dovrebbe essere della partita anche ...A centrocampo Di Quinzio, Tumbarello e Franco; tridente offensivo composto da Rizzo Pinna, Bruzzaniti e. Le probabili formazioni di Gubbio -GUBBIO (3 - 4 - 3): Di Gennaro; Dutu, ...Rossoneri oggi a Gubbio alle 17,30. Il trainer deve scegliere tra 'falso' e vero centravanti per sostituire: 'Due opzioni ...

Lucchese: Panico guiderà l’assalto alla Fermana LA NAZIONE

Si tratta di una partita chiave in ottica play-off. Oltre al centravanti di Crotone, dovrebbe essere della partita anche Bruzzaniti ...La partita Gubbio - Lucchese del 18 marzo 2023 alle ore 14.30 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la trentatreesima giornata di serie C, ...