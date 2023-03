Luca Ward età, malattia, figlia, moglie e biografia dell’attore (Di martedì 21 marzo 2023) Luca Ward è nato ad Ostia il 31 luglio 1960 e ha 60 anni di età. È un attore, doppiatore, direttore del doppiaggio e conduttore radiofonico italiano. Luca Ward età, malattia, figlia e moglie Per quanto riguarda la vita privata, Luca Ward è stato sposato con Claudia Razzi, anche lei doppiatrice italiana, e dal loro ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 21 marzo 2023)è nato ad Ostia il 31 luglio 1960 e ha 60 anni di età. È un attore, doppiatore, direttore del doppiaggio e conduttore radiofonico italiano.età,Per quanto riguarda la vita privata,è stato sposato con Claudia Razzi, anche lei doppiatrice italiana, e dal loro ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SabrinaBalda : @Cattleya980 Se è quella di Luca Ward direi proprio di si - Rosi0904 : @vigileattesa @JamesLucasIT Sono assolutamente d’accordo … senza nulla togliere ai nostri doppiatori e a Luca Ward che è straordinario?? - Enzo97736396 : @ylefsch @alexspelta E c'è stata anche una scena hot tra Luca Ward e Queen Marina. 'Un posto al sole' non si è fatta mancare nulla - s_solaio : Luca Ward : Ci fate, Ci siete, È difetto di FABBRICA il vostro, O che cosa? ?????? ????????????M A I. - Fedecamorali91 : @teenroommate Io sono innamorato di tutto di questo film per non parlare appunto del doppiaggio fenomenale di Luca ward ?????? -