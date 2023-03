Luca Salatino pronto a lavorare con Maria de Filippi: le due proposte (Di martedì 21 marzo 2023) Prima con il trono a Uomini e Donne e poi con l’esperienza nella casa del GF Vip, così Luca Salatino si è fatto conoscere al grande pubblico. Purtroppo per lui il percorso nel reality di Alfonso Signorini è stato condizionato dai suoi momenti di ‘crisi’ per la mancanza di Soraia, che poi l’hanno portato ad abbandonare il gioco a dicembre. L’ex gieffino però non ha intenzione di dire addio alla tv e in un’intervista rilasciata a Nuovo Tv si è proposto a Maria De Filippi per uno dei suoi programmi. Una scelta importante per Luca… e Soraia è già in Passerella. Cosa succederà? #GFVIP pic.twitter.com/3rGAnX9bn1 — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 10, 2022 Luca Salatino: “No a Temptation Island, ma sì a C’è Posta Per Te”. L’ex tronista ha rivelato che non farebbe ... Leggi su biccy (Di martedì 21 marzo 2023) Prima con il trono a Uomini e Donne e poi con l’esperienza nella casa del GF Vip, cosìsi è fatto conoscere al grande pubblico. Purtroppo per lui il percorso nel reality di Alfonso Signorini è stato condizionato dai suoi momenti di ‘crisi’ per la mancanza di Soraia, che poi l’hanno portato ad abbandonare il gioco a dicembre. L’ex gieffino però non ha intenzione di dire addio alla tv e in un’intervista rilasciata a Nuovo Tv si è proposto aDeper uno dei suoi programmi. Una scelta importante per… e Soraia è già in Passerella. Cosa succederà? #GFVIP pic.twitter.com/3rGAnX9bn1 — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 10, 2022: “No a Temptation Island, ma sì a C’è Posta Per Te”. L’ex tronista ha rivelato che non farebbe ...

