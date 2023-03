Luca Salatino a lavoro con Maria De Filippi? Le parole del vippone (Di martedì 21 marzo 2023) Luca Salatino, uscito dalla Casa del Grande Fratello Vip 7, ha avuto dei mesi molto complicati. Infatti, ha dovuto subire un intervento che l’ha messo a dura prova. Ma sembra che il futuro lavorativo dell’ex vippone sia molto roseo. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 La proposta per Maria De Filippi: “Sarebbe un sogno” La notorietà del cuoco nasce nel programma Uomini e Donne, dove prima è stato rifiutato come corteggiatore e poi ha avuto fortuna come tronista, trovando la sua dolce metà Soraia Allam Ceruti. Ed è proprio con la padrona di casa del dating show, Maria De Filippi, che gli piacerebbe lavorare, come racconta lui stesso al settimanale Nuovo Tv. “Tornare a lavorare insieme a Maria sarebbe un sogno. Mi ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 21 marzo 2023), uscito dalla Casa del Grande Fratello Vip 7, ha avuto dei mesi molto complicati. Infatti, ha dovuto subire un intervento che l’ha messo a dura prova. Ma sembra che il futuro lavorativo dell’exsia molto roseo. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 La proposta perDe: “Sarebbe un sogno” La notorietà del cuoco nasce nel programma Uomini e Donne, dove prima è stato rifiutato come corteggiatore e poi ha avuto fortuna come tronista, trovando la sua dolce metà Soraia Allam Ceruti. Ed è proprio con la padrona di casa del dating show,De, che gli piacerebbe lavorare, come racconta lui stesso al settimanale Nuovo Tv. “Tornare a lavorare insieme asarebbe un sogno. Mi ...

