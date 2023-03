Lotteria degli scontrini 2023 | quali sono i premi e come funziona

(Di martedì 21 marzo 2023) La misura per favorire i pagamenti elettronici voluta dal governo Conte nel 2020 è ancora attiva: nel solo mese di febbraio in Toscana 16 fortunati acquirenti hanno vinto 625mila euro. Registrandosi nel sito, è possibile partecipare con ogni acquisto pari o superiore a 1 euro ed essere estratti ai sorteggi settimanali, mensili e a quello annuale, previsto per il prossimo 2 ottobre

Lotteria degli scontrini: alla Toscana un quarto dei premi nazionali di febbraio LA NAZIONE

La dea bendata della Lotteria degli scontrini ha baciato nello scorso mese di febbraio la Toscana con l'assegnazione di 625 mila euro a 16 fortunati consumatori che si sono aggiudicati un quarto dei premi assegnati a livello nazionale