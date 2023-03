Lotta ai bot e codice aperto agli sviluppatori: le intenzioni di Musk secondo Alex Orlowski (Di martedì 21 marzo 2023) Elon Musk ha affermato che dal 31 marzo una porzione di codice di Twitter – quella che permette di capire come vengono generati i “Per te” – sarà resa pubblica. I cambiamenti più recenti mirano anche a contrastare i bot. Quanto sono credibili le parole di Elon Musk? Molto poco, se viene interpellato Alex Orlowski, esperto di cyber propaganda e analista dei social e del loro funzionamento: «Quando Musk dice che non sono in grado di capire l’algoritmo che governa Twitter è perché ha licenziato la gente che lo capiva». LEGGI ANCHE >>> Il codice di Twitter sarà aperto agli sviluppatori (anche) per contrastare i bot La questione del taglio dell’API agli accademici Per lavoro ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 21 marzo 2023) Elonha affermato che dal 31 marzo una porzione didi Twitter – quella che permette di capire come vengono generati i “Per te” – sarà resa pubblica. I cambiamenti più recenti mirano anche a contrastare i bot. Quanto sono credibili le parole di Elon? Molto poco, se viene interpellato, esperto di cyber propaganda e analista dei social e del loro funzionamento: «Quandodice che non sono in grado di capire l’algoritmo che governa Twitter è perché ha licenziato la gente che lo capiva». LEGGI ANCHE >>> Ildi Twitter sarà(anche) per contrastare i bot La questione del to dell’APIaccademici Per lavoro ...

