Lorenzo Insigne, ultim’ora sconvolgente: addio imminente, ecco dove va (Di martedì 21 marzo 2023) Pronto al ritorno in Europa anche Lorenzo Insigne, l’ex Napoli non sembra durare a lungo nel nuovo mondo, già fuori dal progetto PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM L’addio al Napoli è senz’altro arrivato nel momento più sbagliato, un solo anno di più e Lorenzo Insigne avrebbe potuto festeggiare il traguardo ambito da sempre. Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di martedì 21 marzo 2023) Pronto al ritorno in Europa anche, l’ex Napoli non sembra durare a lungo nel nuovo mondo, già fuori dal progetto PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM L’al Napoli è senz’altro arrivato nel momento più sbagliato, un solo anno di più eavrebbe potuto festeggiare il traguardo ambito da sempre. Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RoterTodFooty : @10Bernardeschi Not Lorenzo Insigne. - alfonso57110818 : @CozzAndrea MI ASPETTAVO COSE COSI DA INSIGNE, veramente un peccato; fatto sta che non si sputa nel piatto in cui a… - Teloavevodetto1 : @Football__Tweet Lorenzo Insigne - Rhik17 : RT @ThrowbackUefa: Year - 2017. Real Madrid v Napoli. Goalscorer - Lorenzo Insigne. (@Lor_Insigne) - FrancescoTeleca : se sul cambio Kvara-Insigne c'era la percezione di un netto miglioramento(anche se io,a differenza di molti,continu… -