Londra vuole fornite a Kiev proiettili all'uranio impoverito (Di martedì 21 marzo 2023) L'Inghilterra ha in programma di inviare in Ucraina proiettili di carri armati perforanti "che contengono uranio impoverito". È quanto ha detto ieri il vice ministro della Difesa, Annabel Goldie, rispondendo a una interrogazione parlamentare scritta. Goldie ha spiegato che i proiettili all'uranio impoverito saranno dati a Kiev come munizioni per i carri armati Challenger 2. "Tali proiettili sono molto efficaci per sconfiggere i moderni carri armati e veicoli corazzati", ha aggiunto. L'Inghilterra ha annunciato che fornirà all'Ucraina proiettili all'uranio impoverito. L'ira di Putin: "La Russia sarà costretta a reagire" La notizia, rimbalzata oggi sui media russi, ha suscitato la reazione del presidente Vladimir Putin ...

