L' omaggio choc a Riina e Messina Denaro | dove finiscono i loro volti | GUARDA

(Di martedì 21 marzo 2023) Oltre 13 kg di droga tra hashish, cocaina e marijuana divisi in pacchetti con la foto di Matteosono stati sequestrati a Marsala, in provincia di Trapani. I carabinieri hanno scoperto un deposito all'ingrosso di sostanze stupefacenti che serviva anche da laboratorio per il taglio e il confezionamento delle dosi. Da giorni i militari controllavano l'ingresso di un magazzino della periferia marsalese, fino a quando hanno fermato un incensurato del posto, di 28 anni che, dopo aver aperto con le chiavi, era entrato nel deposito rimanendovi circa un quarto d'ora. Una volta uscito i carabinieri lo hanno bloccato e dopo una perquisizione personale, hanno rinvenuto, nella sua tasca, un involucro contenente 50 grammi di cocaina pura. Nel magazzino i carabinieri si sono trovati dinanzi a uno stock di stupefacenti di vario tipo, tra cui anche ...

...energetica tutto "gratuitamente!" e il punto esclamativo ce lo mette lui in ulteriore) ma ... Di più, una specie di reazione,anafilattico. Ridurre le tasse è per Landini e Schlein il ......energetica tutto 'gratuitamente!' e il punto esclamativo ce lo mette lui in ulteriore) ma ... Di più, una specie di reazione,anafilattico. Ridurre le tasse è per Landini e Schlein il ...... le troviamo in uno squallido soggiorno, con ancora gli abiti della festa, affrante e sotto. ...poetico a Camogli redazionegenova4 ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE Al teatro Govi 'a ...

Choco Funny Eurochocolate

Una folla composta quella che ieri ha voluto rendere omaggio a Enzo Monachesi, l’ex presidente Sib Confcommercio, ex assessore ai Lavori Pubblici e presidente del Consiglio comunale deceduto a 53 anni ...In 15 mesi valanga di sos ai centri comunali: la maggior parte delle vittime ha meno di 40 anni, figli e non trova lavoro. "Il problema non è ...