Lobotka secondo miglior slovacco dopo Skriniar | “Spalletti crede in me Gattuso invece…

Stanislav Lobotka è stato come secondo miglior slovacco dopo Milan Skriniar e fa una confessione su Kvaratskhelia Stanislav Lobotka conquista la palma di secondo miglior giocatore slovacco dell'anno, alle spalle del difensore interista Milan Skriniar. Nella serata di premiazione in patria, il centrocampista del Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sport24: "Non mi sono mai sentito bene come adesso, sento piena fiducia, voglio continuare così. Primo posto? Non mi aspettavo potessimo avere un cammino così importante" ha affermato l'ex talento del Celta Vigo. Lobotka confessa che non conosceva minimamente Stanislav Lobotka

