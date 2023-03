Lobotka: «Non mi sono mai sentito così bene, grazie a Spalletti che ha creduto in me» (Di martedì 21 marzo 2023) Il centrocampista del Napoli, Stanislav Lobotka, ha rilasciato alcune dichiarazioni al portale slovacco Sport24. Ha parlato di Spalletti e dell’importanza del tecnico nella sua crescita e nel suo rendimento. E anche della stagione del Napoli. Lobotka ha detto di stare benissimo in città e di voler continuare su questa squadra. “A differenza del precedente allenatore Gattuso, devo dire che Spalletti ha creduto in me. Non mi sono mai sentitobene come adesso, sento piena fiducia e voglio continuare su questa strada. Napoli primo? In verità non miaspettavo potessimo avere un cammino così importante. Siamo molto felici di essere arrivati a questo punto madobbiamo continuare così”. Lobotka ha parlato anche ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 21 marzo 2023) Il centrocampista del Napoli, Stanislav, ha rilasciato alcune dichiarazioni al portale slovacco Sport24. Ha parlato die dell’importanza del tecnico nella sua crescita e nel suo rendimento. E anche della stagione del Napoli.ha detto di stare benissimo in città e di voler continuare su questa squadra. “A differenza del precedente allenatore Gattuso, devo dire chehain me. Non mimaicome adesso, sento piena fiducia e voglio continuare su questa strada. Napoli primo? In verità non miaspettavo potessimo avere un camminoimportante. Siamo molto felici di essere arrivati a questo punto madobbiamo continuare”.ha parlato anche ...

