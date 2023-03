Lo trovano con la droga nelle mutande durante la perquisizione | arrestato un 31enne

(Di martedì 21 marzo 2023) . E’ la storia di un ragazzo di Castelnuovo di Porto, che aveva nascosto diverse dosi di sostanza stupefacente all’interno delle proprie. Seppur molto intimo il nascondiglio, ugualmente i Carabinieri del posto sono riusciti a individuare la, non cadendo nel totale imbarazzo davanti a un nascondiglio che può definire così “originale”. Locon la, in manette un ragazzo Sabato sera, i Carabinieri di Castelnuovo di Porto hannounromano nell’ambito dei quotidiani servizi di controllo del territorio finalizzato alla repressione dei reati inerenti agli stupefacenti. L’uomo, notato a bordo di un’autovettura, risultata noleggiata, mentre percorreva a velocità sostenuta via Flaminia e via Campagnanese. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Don_Lazzara : In alcune zone della #Sicilia, nel giorno di #SanGiuseppe, viene preparato un 'altare' o la 'tavolata', ricolmi di… - fanpage : #NapoliEintracht Caos totale in piazza del Gesù con l'avanzata dei tifosi verso la polizia che cerca di opporre r… - GiuliaG04838248 : RT @O_GFVIP: Il Cucciolo e Giaele che trovano una camicia di Daniele e la portano a Oriana Giaele: volevo portartela così ti svegliavi co… - chesemiaccendo : RT @O_GFVIP: Il Cucciolo e Giaele che trovano una camicia di Daniele e la portano a Oriana Giaele: volevo portartela così ti svegliavi co… - GilardiNunzia : RT @O_GFVIP: Il Cucciolo e Giaele che trovano una camicia di Daniele e la portano a Oriana Giaele: volevo portartela così ti svegliavi co… -

Consapevole di ciò, il Club alpino italiano,il progetto 'Le sorgenti d'acqua: una conoscenza ... dove si, quali sono le loro caratteristiche (come portata, composizione chimica e ...Attualmente il ragazzo è legatoil Boca Juniors da un contratto che scadrà il 31 dicembre 2024 ,il Tigre che ha il diritto di riscatto; sullo stipendio percepito al momento non si...Tutte sinella Rift Valley, bacino elettorale del presidente William Ruto. Tutte erano ... riassume l'intesa raggiunta come Sanitizing the dams deal (Sanificare l'accordo delle dighe)una ...

Lo trovano con la droga nelle mutande durante la perquisizione, arrestato un 31enne Il Corriere della Città

Scopri dove vedere Noi due in streaming. Per ogni piattaforma troverai la disponibilità dello streaming di Noi due in gratis con pubblicità, abbonamento, noleggio, acquisto e prezzi per la risoluzione ...Lo trovano con la droga nelle mutande durante la perquisizione, arrestato un 31enne. E’ la storia di un ragazzo di Castelnuovo di Porto, che aveva nascosto diverse dosi di sostanza stupefacente ...