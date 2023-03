L'autovelox della Toscoromagnola continua a far discutere: battaglia legale al terzo grado di giudizio...auto e siche chi la trova non legga la targa e la paghi, pensando che la multa sia sua. Ma, in questo caso, non è stato così. C'è poi chi, giustamente, fa notare: 'C'è gente che paga le...... i nerazzurri creano due palle - goal con Lukaku che, primaalto sulla traversa e poi sulla ... […] Attualità In Primo Pianocon l'autovelox annullate: in arrivo i rimborsi Posted on ...

Lo spara multe della discordia. L’Unione ricorre in Cassazione contro gli automobilisti ‘ribelli’ LA NAZIONE

Montelupo Fiorentino (Firenze), 21 marzo 2023 – Il chilometro 54+900 della strada statale Toscoromagnola, per molti, è semplicemente un numero, ma se accanto a esso compare la parola autovelox allora ...Damiano, corriere di 37 anni, è stato immobilizzato dai vigili urbani di Taranto che lo avevano multato per divieto di sosta.