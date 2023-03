Lo scudetto al Napoli? Occhio a questi tre numeri (Di martedì 21 marzo 2023) Napoli si prepara al grande giorno dello scudetto con la fine, ufficiale, di ogni tipo di scaramanzia: ecco cosa succede in città e i numeri da giocare fino alla sosta di campionato Leggi su ilgiornale (Di martedì 21 marzo 2023)si prepara al grande giorno dellocon la fine, ufficiale, di ogni tipo di scaramanzia: ecco cosa succede in città e ida giocare fino alla sosta di campionato

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CB_Ignoranza : - Miglior attacco - Miglior difesa - Capocannoniere - Miglior assistman - +21 sulla seconda. Il Napoli domina… - fulviogiuliani : Se sarà, sarà lo scudetto della serietà. Il Napoli è squadra maledettamente seria. Non stacca, non stecca. Non conc… - capuanogio : Miglior attacco (per distacco) ?? Miglior difesa del campionato ?? Alla 27° giornata 71 punti (+14 sull'anno scorso… - Simone99402388 : @GIANNISCIPPA95 Quindi è più facile fare 6 al Superenalotto che il Napoli vinca uno scudetto ? Effettivamente hai… - CalcioNapoli24 : -