Lo scheletro di una donna affiora in un cantiere

(Di martedì 21 marzo 2023) AGI - Nel corso di lavori di scavo per la posa di cavi Enel èto questa mattina a Siena lodi una, di età ancora da definire, risalente all'epoca medievale, secondo la valutazione dell'archeologa della Sovrintendenza Maria Gabriella Carpentiero. Loera circa cinquanta centimetri sotto la superficie della via di Camollia, proprio davanti alla chiesa di San Bartolomeo della contrada dell'Istrice. Si tratta di una tomba povera per cui lanon sarebbe una persona importante. Nei pressi delloè stato ritrovato anche un chiodo che potrebbe essere stato utilizzato per una cassa di legno o si tratta di qualche reperto del corredo della. Sul posto polizia, carabinieri e polizia municipale che hanno transennato la zona. ...

Il ritrovamento in via Camollia davanti alla Chiesa dei Santi Vincenzo ed Anastasio. Gli specialisti:ancora non databile con esattezza, ma si tratterebbe didonna che ha vissuto intorno al 1300Lodidonna è stato ritrovato stamani in via Camollia, nel centro storico di Siena. La scoperta è avvenuta durante i lavori di scavo da parte di Enel per l'installazione diserie di ...Secondoprima ricostruzione lorinvenuto a circa un metro di profondità sarebbe riconducibile ad un corpo femminile ma non sarebbe, ad ora, databile. I lavori sono stati immediatamente ...

