LIVE Volta a Catalunya 2023, tappa di oggi in DIRETTA: sulla salita finale! 7 km al traguardo, ci prova Landa (Di martedì 21 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA 1A tappa DELLA SETTIMANA COPPI & BARTALI DALLE 13.30 16.51 Bardet si stacca dal gruppo. 16.50 Lo tallona Sepp Kuss, ma Chaves reagisce e allunga. 16.48 Mancano 6 km al traguardo! Attacca Esteban Chaves. 16.45 Sempre la Bahrain Victorious in testa al gruppo. 16.42 Si stacca intanto Egan Bernal! Rientra Joao Almeida, scortato dai propri compagni, in particolare con Finn Fisher-Black. 16.41 Joao Almeida con un problema meccanico alla bici! Attenzione, momento difficile per il portoghese. 16.39 Intanto arriva l’ufficialità: ritiro per Kenny Elissonde (Trek-Segafredo). 16.38 Sono 10 i km all’arrivo! C’è un’altra novità: Simon Carr (EF Education-EasyPost) è rimasto da solo in testa! 16.36 Altra scossa in testa: se ne vanno ... Leggi su oasport (Di martedì 21 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA 1ADELLA SETTIMANA COPPI & BARTALI DALLE 13.30 16.51 Bardet si stacca dal gruppo. 16.50 Lo tallona Sepp Kuss, ma Chaves reagisce e allunga. 16.48 Mancano 6 km al! Attacca Esteban Chaves. 16.45 Sempre la Bahrain Victorious in testa al gruppo. 16.42 Si stacca intanto Egan Bernal! Rientra Joao Almeida, scortato dai propri compagni, in particolare con Finn Fisher-Black. 16.41 Joao Almeida con un problema meccanico alla bici! Attenzione, momento difficile per il portoghese. 16.39 Intanto arriva l’ufficialità: ritiro per Kenny Elissonde (Trek-Segafredo). 16.38 Sono 10 i km all’arrivo! C’è un’altra novità: Simon Carr (EF Education-EasyPost) è rimasto da solo in testa! 16.36 Altra scossa in testa: se ne vanno ...

