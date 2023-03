LIVE Volta a Catalunya 2023, tappa di oggi in DIRETTA: sulla salita finale! 2 km al traguardo, ci prova Chaves (Di martedì 21 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA 1A tappa DELLA SETTIMANA COPPI & BARTALI DALLE 13.30 17.02 Evenepoel vorrebbe provarci, ma nessuno nel gruppo inseguitori gli dà il cambio. Chaves ha ancora 15? di vantaggio. 16.59 Sono 2 i km al traguardo! Sempre Chaves in avanscoperta con 25? di vantaggio. Dal gruppo fuoriesce Landa! 16.55 Ora la strada spiana leggermente, Chaves rilancia l’andatura sciogliendo anche un po’ la muscolatura. Vantaggio incrementato a 34?. 16.53 A 5 km dalla fine, Chaves in testa con 25? mentre Kuss viene ripreso dal gruppo! CHE tappa INCREDIBILE. 16.51 Bardet si stacca dal gruppo. 16.50 Lo tallona Sepp Kuss, ma Chaves ... Leggi su oasport (Di martedì 21 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA 1ADELLA SETTIMANA COPPI & BARTALI DALLE 13.30 17.02 Evenepoel vorrebberci, ma nessuno nel gruppo inseguitori gli dà il cambio.ha ancora 15? di vantaggio. 16.59 Sono 2 i km al! Semprein avanscoperta con 25? di vantaggio. Dal gruppo fuoriesce Landa! 16.55 Ora la strada spiana leggermente,rilancia l’andatura sciogliendo anche un po’ la muscolatura. Vantaggio incrementato a 34?. 16.53 A 5 km dalla fine,in testa con 25? mentre Kuss viene ripreso dal gruppo! CHEINCREDIBILE. 16.51 Bardet si stacca dal gruppo. 16.50 Lo tallona Sepp Kuss, ma...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Raiofficialnews : ??#VivaRai2 supera, per la prima volta, 1 milione di spettatori ed è il programma più visto della sua fascia. Recor… - flowyrus : fare l’au pair e fare la cameriera li chiami lavoro? — teso guadagno un sacco di soldi e non pago ne affitto ne vit… - CATERINA040292 : Nikita risulta in testa, strano non l'avrei mai detto, non c'è lo stesso impegno di quando si votò Micol, quella v… - nomituttipresi : RT @vicsbasss: Non smetterò mai di voler bene a questa cover anche se l’ho sentita live una sola volta - fiorellofclubpa : RT @Raiofficialnews: ??#VivaRai2 supera, per la prima volta, 1 milione di spettatori ed è il programma più visto della sua fascia. Record d… -