LIVE Volta a Catalunya 2023, tappa di oggi in DIRETTA: pazzesco Giulio Ciccone! Trionfa davanti ad Evenepoel e Roglic! (Di martedì 21 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA 1A tappa DELLA SETTIMANA COPPI & BARTALI DALLE 13.30 Eccezionale il ciclista azzurro della Trek – Segafredo. Ciccone è stato capace di rimanere sempre con i migliori mostrando una gamba eccezionale per poi piazzare lo spunto vincente in volata superando Primoz Roglic e Remco Evenepoel. Meravigliosa affermazione per l’abruzzese a braccia alzate al termine di questa seconda tappa del Giro di Catalogna 2023. 17.05 CICCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOONE! Giulio CICCONE, PROPRIO LUI! Il corridore italiano piazza la zampata sul traguardo di Vallter / Setcases precedendo Primoz Roglic e Remco Evenepoel. 17.05 Si va verso il traguardo. 17.05 Chaves ripreso da ... Leggi su oasport (Di martedì 21 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA 1ADELLA SETTIMANA COPPI & BARTALI DALLE 13.30 Eccezionale il ciclista azzurro della Trek – Segafredo. Ciccone è stato capace di rimanere sempre con i migliori mostrando una gamba eccezionale per poi piazzare lo spunto vincente in volata superando Primoz Roglic e Remco. Meravigliosa affermazione per l’abruzzese a braccia alzate al termine di questa secondadel Giro di Catalogna. 17.05 CICCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOONE!CICCONE, PROPRIO LUI! Il corridore italiano piazza la zampata sul traguardo di Vallter / Setcases precedendo Primoz Roglic e Remco. 17.05 Si va verso il traguardo. 17.05 Chaves ripreso da ...

