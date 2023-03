LIVE Volta a Catalunya 2023, tappa di oggi in DIRETTA: inizia la salita finale! Carr all’attacco, il gruppo lo insegue a meno di un minuto (Di martedì 21 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA 1A tappa DELLA SETTIMANA COPPI & BARTALI DALLE 13.30 16.41 Joao Almeida con un problema meccanico alla bici! Attenzione, momento difficile per il portoghese. 16.39 Intanto arriva l’ufficialità: ritiro per Kenny Elissonde (Trek-Segafredo). 16.38 Sono 10 i km all’arrivo! C’è un’altra novità: Simon Carr (EF Education-EasyPost) è rimasto da solo in testa! 16.36 Altra scossa in testa: se ne vanno in due. Sono Simone Petilli (Intermarché-Circus-Wanty) e Simon Carr (EF Education-EasyPost). 16.34 In testa rimangono in quattro: Simone Petilli (Intermarché-Circus-Wanty), Christopher Juul Jensen (Jayco AlUla), Simon Carr (EF Education-EasyPost), Francisco Galván (Equipo Kern Pharma) 16.32 Attacco ... Leggi su oasport (Di martedì 21 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA 1ADELLA SETTIMANA COPPI & BARTALI DALLE 13.30 16.41 Joao Almeida con un problema meccanico alla bici! Attenzione, momento difficile per il portoghese. 16.39 Intanto arriva l’ufficialità: ritiro per Kenny Elissonde (Trek-Segafredo). 16.38 Sono 10 i km all’arrivo! C’è un’altra novità: Simon(EF Education-EasyPost) è rimasto da solo in testa! 16.36 Altra scossa in testa: se ne vanno in due. Sono Simone Petilli (Intermarché-Circus-Wanty) e Simon(EF Education-EasyPost). 16.34 In testa rimangono in quattro: Simone Petilli (Intermarché-Circus-Wanty), Christopher Juul Jensen (Jayco AlUla), Simon(EF Education-EasyPost), Francisco Galván (Equipo Kern Pharma) 16.32 Attacco ...

