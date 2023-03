LIVE Volta a Catalunya 2023, tappa di oggi in DIRETTA: in otto in fuga con 3 minuti di vantaggio, fra loro c’è Petilli. Mancano 30 km al traguardo (Di martedì 21 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA 1A tappa DELLA SETTIMANA COPPI & BARTALI DALLE 13.30 16.04 Sono 30 i km al traguardo! 16.00 In questo momento tra i fuggitivi e il gruppo ci sono 3’20”. 15.56 Dopo qualche chilometro Christopher Juul Jensen (Jayco AlUla) viene ripreso. 15.52 Christopher Juul Jensen (Jayco AlUla) prova l’allungo in solitaria in discesa. 15.48 Simone Petilli, con 13 punti complessivi, è al momento in testa alla classifica degli scalatori del Giro di Catalogna 2023. 15.45 Sono 40 i km al traguardo! 15.42 Il vantaggio dei fuggitivi è sceso a 3:40. 15.38 Simone Petilli passa per primo sul Coll de Coubet ottenendo 10 punti nella classifica degli ... Leggi su oasport (Di martedì 21 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA 1ADELLA SETTIMANA COPPI & BARTALI DALLE 13.30 16.04 Sono 30 i km al! 16.00 In questo momento tra i fuggitivi e il gruppo ci sono 3’20”. 15.56 Dopo qualche chilometro Christopher Juul Jensen (Jayco AlUla) viene ripreso. 15.52 Christopher Juul Jensen (Jayco AlUla) prova l’allungo in solitaria in discesa. 15.48 Simone, con 13 punti complessivi, è al momento in testa alla classifica degli scalatori del Giro di Catalogna. 15.45 Sono 40 i km al! 15.42 Ildei fuggitivi è sceso a 3:40. 15.38 Simonepassa per primo sul Coll de Coubet ottenendo 10 punti nella classifica degli ...

