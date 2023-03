LIVE Volta a Catalunya 2023, tappa di oggi in DIRETTA: in otto in fuga! Al traguardo mancano 90 km. Vantaggio sul gruppo intorno ai 3 minuti (Di martedì 21 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA 1A tappa DELLA SETTIMANA COPPI & BARTALI DALLE 13.30 14.45 Ricordiamo gli otto i fuggitivi di giornata: l’italiano Simone Petilli (Intermarché-Circus-Wanty), poi Ewen Costiou (Arkéa-Samsic), Christopher Juul Jensen (Jayco AlUla), Simon Carr (EF Education-EasyPost), Vadim Pronskiy (Astana Qazaqstan), Julen Amezqueta (Caja Rural-Seguros), Francisco Galván (Equipo Kern Pharma), Xabier Mikel Azparren (Euskaltel-Euskadi). 14.40 La temperatura in corsa si attesa oggi sui 18 gradi centigradi. 14.35 Il Vantaggio dei fuggitivi rimane stabile sui 3 minuti. 14.30 mancano poco più di 50 km alla salita dell’Olot 14.25 Il gruppo è tirato dagli ... Leggi su oasport (Di martedì 21 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA 1ADELLA SETTIMANA COPPI & BARTALI DALLE 13.30 14.45 Ricordiamo glii fuggitivi di giornata: l’italiano Simone Petilli (Intermarché-Circus-Wanty), poi Ewen Costiou (Arkéa-Samsic), Christopher Juul Jensen (Jayco AlUla), Simon Carr (EF Education-EasyPost), Vadim Pronskiy (Astana Qazaqstan), Julen Amezqueta (Caja Rural-Seguros), Francisco Galván (Equipo Kern Pharma), Xabier Mikel Azparren (Euskaltel-Euskadi). 14.40 La temperatura in corsa si attesasui 18 gradi centigradi. 14.35 Ildei fuggitivi rimane stabile sui 3. 14.30poco più di 50 km alla salita dell’Olot 14.25 Ilè tirato dagli ...

