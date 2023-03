LIVE Volta a Catalunya 2023, tappa di oggi in DIRETTA: in otto in fuga! Al traguardo mancano 100 km. Vantaggio sul gruppo intorno ai 3 minuti (Di martedì 21 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA 1A tappa DELLA SETTIMANA COPPI & BARTALI DALLE 13.30 14.20 Sono 100 i km al traguardo! 14.15 Il gruppo lascia fare per ora. Sono 3 i minuti di Vantaggio dei fuggitivi. 14.10 Media di gara della prima ora: 45,5 km/h. 14.05 Sono otto i fuggitivi di giornata: l’italiano Simone Petilli (Intermarché-Circus-Wanty), poi Ewen Costiou (Arkéa-Samsic), Christopher Juul Jensen (Jayco AlUla), Simon Carr (EF Education-EasyPost), Vadim Pronskiy (Astana Qazaqstan), Julen Amezqueta (Caja Rural-Seguros), Francisco Galván (Equipo Kern Pharma), Xabier Mikel Azparren (Euskaltel-Euskadi). 14.00 Buon pomeriggio amici e benvenuti alla DIRETTA ... Leggi su oasport (Di martedì 21 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA 1ADELLA SETTIMANA COPPI & BARTALI DALLE 13.30 14.20 Sono 100 i km al! 14.15 Illascia fare per ora. Sono 3 ididei fuggitivi. 14.10 Media di gara della prima ora: 45,5 km/h. 14.05 Sonoi fuggitivi di giornata: l’italiano Simone Petilli (Intermarché-Circus-Wanty), poi Ewen Costiou (Arkéa-Samsic), Christopher Juul Jensen (Jayco AlUla), Simon Carr (EF Education-EasyPost), Vadim Pronskiy (Astana Qazaqstan), Julen Amezqueta (Caja Rural-Seguros), Francisco Galván (Equipo Kern Pharma), Xabier Mikel Azparren (Euskaltel-Euskadi). 14.00 Buon pomeriggio amici e benvenuti alla...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Raiofficialnews : ??#VivaRai2 supera, per la prima volta, 1 milione di spettatori ed è il programma più visto della sua fascia. Recor… - simokkun : RT @Raiofficialnews: ??#VivaRai2 supera, per la prima volta, 1 milione di spettatori ed è il programma più visto della sua fascia. Record d… - __Mari06 : RT @Raiofficialnews: ??#VivaRai2 supera, per la prima volta, 1 milione di spettatori ed è il programma più visto della sua fascia. Record d… - bisciacremisi : RT @Raiofficialnews: ??#VivaRai2 supera, per la prima volta, 1 milione di spettatori ed è il programma più visto della sua fascia. Record d… - sabry654 : RT @Raiofficialnews: ??#VivaRai2 supera, per la prima volta, 1 milione di spettatori ed è il programma più visto della sua fascia. Record d… -