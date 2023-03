LIVE Settimana Coppi&Bartali 2023, tappa di oggi in DIRETTA: la EF Education fa l’andatura in gruppo (Di martedì 21 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA 2A tappa DELLA VOLTA A CATALUNYA DALLE 14.00 14.27 Fra poco si entrerà nel secondo circuito di giornata, caratterizzato dalle due scalate al Montescudo (6,6 km al 3,7%). 14.23 Ricordiamo che questa corsa rappresenta il debutto di Domenico Pozzovivo con la maglia della Israel-Premier Tech. Dopo un inverno ad aspettare una squadra, il lucano è riuscito a proseguire la sua carriera. 14.19 Conclusa la salita del Mondaino, la corsa sarà attesa da altri saliscendi. Si passa per due volte sul Montescudo, salita che dopo un lungo tratto di falsopiano si inerpica fino al 9% del finale. 14.15 I fuggitivi mantengono ancora un margine di quattro minuti a 65 chilometri dal traguardo. 14.11 Quasi conclusa anche l’ultima scalata al Mondaino. 14.07 Il ... Leggi su oasport (Di martedì 21 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA 2ADELLA VOLTA A CATALUNYA DALLE 14.00 14.27 Fra poco si entrerà nel secondo circuito di giornata, caratterizzato dalle due scalate al Montescudo (6,6 km al 3,7%). 14.23 Ricordiamo che questa corsa rappresenta il debutto di Domenico Pozzovivo con la maglia della Israel-Premier Tech. Dopo un inverno ad aspettare una squadra, il lucano è riuscito a proseguire la sua carriera. 14.19 Conclusa la salita del Mondaino, la corsa sarà attesa da altri saliscendi. Si passa per due volte sul Montescudo, salita che dopo un lungo tratto di falsopiano si inerpica fino al 9% del finale. 14.15 I fuggitivi mantengono ancora un margine di quattro minuti a 65 chilometri dal traguardo. 14.11 Quasi conclusa anche l’ultima scalata al Mondaino. 14.07 Il ...

