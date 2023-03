LIVE Settimana Coppi&Bartali 2023, tappa di oggi in DIRETTA: diversi giovani italiani da seguire, debutta anche il veterano Pozzovivo (Di martedì 21 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima tappa della Settimana Internazionale Coppi e Bartali, la Riccione-Riccione di 161,8 chilometri! Torna una corsa ormai storica del panorama ciclistico italiano, che nel corso degli anni ha visto vincitori illustri come Damiano Cunego, Michele Scarponi, Cadel Evans e Jonas Vingegaard nel 2021. Una prima frazione dal percorso alquanto mosso, ma che non presenta delle difficoltà davvero insormontabili. Giornata suddivisa in due circuiti; il primo vedrà come protagonista la scalata al Mondaino da ripetere tre volte. La pendenza non è impossibile sulla carta (3,4 km al 7,6% medio), ma dopo i primi 400 metri al 4% si resta costantemente tra l’8 ed il 9%, toccando anche il ... Leggi su oasport (Di martedì 21 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno a tutti e benvenuti alladella primadellaInternazionale Coppi e Bartali, la Riccione-Riccione di 161,8 chilometri! Torna una corsa ormai storica del panorama ciclistico italiano, che nel corso degli anni ha visto vincitori illustri come Damiano Cunego, Michele Scarponi, Cadel Evans e Jonas Vingegaard nel 2021. Una prima frazione dal percorso alquanto mosso, ma che non presenta delle difficoltà davvero insormontabili. Giornata suddivisa in due circuiti; il primo vedrà come protagonista la scalata al Mondaino da ripetere tre volte. La pendenza non è impossibile sulla carta (3,4 km al 7,6% medio), ma dopo i primi 400 metri al 4% si resta costantemente tra l’8 ed il 9%, toccandoil ...

