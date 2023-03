LIVE Settimana Coppi&Bartali 2023, tappa di oggi in DIRETTA: diversi giovani italiani da seguire, debutta anche il veterano Pozzovivo. Aggiornamenti dalle 13.30 (Di martedì 21 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA 2A tappa DELLA VOLTA A CATALUNYA dalle 14.00 Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima tappa della Settimana Internazionale Coppi e Bartali, la Riccione-Riccione di 161,8 chilometri! Torna una corsa ormai storica del panorama ciclistico italiano, che nel corso degli anni ha visto vincitori illustri come Damiano Cunego, Michele Scarponi, Cadel Evans e Jonas Vingegaard nel 2021. Una prima frazione dal percorso alquanto mosso, ma che non presenta delle difficoltà davvero insormontabili. Giornata suddivisa in due circuiti; il primo vedrà come protagonista la scalata al Mondaino da ripetere tre volte. La pendenza non è impossibile sulla ... Leggi su oasport (Di martedì 21 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA 2ADELLA VOLTA A CATALUNYA14.00 Buongiorno a tutti e benvenuti alladella primadellaInternazionale Coppi e Bartali, la Riccione-Riccione di 161,8 chilometri! Torna una corsa ormai storica del panorama ciclistico italiano, che nel corso degli anni ha visto vincitori illustri come Damiano Cunego, Michele Scarponi, Cadel Evans e Jonas Vingegaard nel 2021. Una prima frazione dal percorso alquanto mosso, ma che non presenta delle difficoltà davvero insormontabili. Giornata suddivisa in due circuiti; il primo vedrà come protagonista la scalata al Mondaino da ripetere tre volte. La pendenza non è impossibile sulla ...

