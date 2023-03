LIVE Settimana Coppi&Bartali 2023, tappa di oggi in DIRETTA: Cavagna vicino agli ultimi 10 chilometri (Di martedì 21 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA 2A tappa DELLA VOLTA A CATALUNYA DALLE 14.00 15.43 Cavagna mantiene ancora 55” sul gruppo. 15.41 Siamo entrati negli ultimi 10 chilometri di corsa!! 15.38 Il gruppo alle spalle del transalpino si è ridotto di parecchio, presenti una quarantina di unità. 15.35 Ma Cavagna ha superato anche il muro di Ca’ Menghi, ora è tutta discesa e un po’ di pianura. 15.32 Si aggiunge anche la Jumbo-Visma all’inseguimento di Cavagna. 15.29 Se Cavagna riuscirà a superare indenne l’ultimo strappo, non sembrano esserci ostacoli fra lui ed il successo. 15.26 La EF Education-Easypost si rimette al lavoro per riprendere Cavagna. James Shaw il ... Leggi su oasport (Di martedì 21 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA 2ADELLA VOLTA A CATALUNYA DALLE 14.00 15.43mantiene ancora 55” sul gruppo. 15.41 Siamo entrati negli10di corsa!! 15.38 Il gruppo alle spalle del transalpino si è ridotto di parecchio, presenti una quarantina di unità. 15.35 Maha superato anche il muro di Ca’ Menghi, ora è tutta discesa e un po’ di pianura. 15.32 Si aggiunge anche la Jumbo-Visma all’inseguimento di. 15.29 Seriuscirà a superare indenne l’ultimo strappo, non sembrano esserci ostacoli fra lui ed il successo. 15.26 La EF Education-Easypost si rimette al lavoro per riprendere. James Shaw il ...

