LIVE Settimana Coppi&Bartali 2023, tappa di oggi in DIRETTA: Cavagna raggiunge la fuga e si avvantaggia con Teugels (Di martedì 21 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA 2A tappa DELLA VOLTA A CATALUNYA DALLE 14.00 15.12 Il plotone tiene comunque a vista il duo di testa su queste rampe del Montescudo. 15.08 Remi Cavagna (Soudal-Quick Step) e Lennert Teugels (Bingoal WB) hanno 45" sul gruppo principale. 15.05 In precedenza, è stato ancora Didier Merchan a passare per primo sul Montescudo. Visto anche il passaggio precedente sul Mondaino, dovrebbe essere lui a vestire domani la maglia di leader della classifica GPM. 15.03 Anche perché il gruppo si è praticamente riportato sotto, abbattendo a 40" il vantaggio. Cavagna (Soudal-Quick Step) si invola con Lennert Teugels (Bingoal WB) verso la seconda salita del Montescudo, mentre gli altri ...

