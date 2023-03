LIVE – Seravezza-Monterosi | Torneo di Viareggio 2023 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di martedì 21 marzo 2023) Ladi, match valido per la prima giornata della fase a gironi deldi. Al Campo Sportivo Fossa dei Leoni di Carrara in campo due outsider nel girone 5 del gruppo B della manifestazione internazionale di calcio giovanile. Sul terreno di gioco sintetico ci si aspettano emozioni e gol per i primi tre punti, chi vincerà? Si parte alle ore 15 di martedì 21 marzo. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESHore 15 SportFace.