LIVE Sci di fondo | Sprint Tallinn 2023 in DIRETTA | sfortuna Pellegrino | cade ed esce in semifinale

(Di martedì 21 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19:22 Sundling come al solito leader, non va piano, vuole forzare, vuole andarsene. Con lei Skistad e Faehndrich. 19:50 Parte la finale femminile! 19:48 Ora è il momento della finale femminile, con Sundling (Svezia), Faehndrich (Svizzera), Skistad (Norvegia), Rydzek (Germania), Quintin (Francia), Beranova (Repubblica Ceca). 19:46 Davvero notevole lain chiave italiana quest’oggi, prima con Hellweger e poi con. 19:45 Paga lo sforzoche finisce qui il suo cammino, grandissima la. Passano Anger, Grate e Northug da ripescato con 2’19?5 (stesso tempo di Valnes poco fa). 19:44ria rientrare su Chappaz, i due svedesi sono davanti. Ci sono ancora chance. 19:44 ...

LIVE Sci di fondo, Sprint Tallin 2023 in DIRETTA: la primavera accoglie una nuova gara in Estonia OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.57: Per il momento è tutto, l’appuntamento è per le 18.30 con le fasi decisive della sprint di Tallinn. A più tardi 16.56: Tre dunque gli azzurri qualifica ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Orario, programma, Tv, streaming e startlist della sprint di Tallin – I convocati azzurri per la tappa di Tallin – Classifica di Coppa del Mondo maschile – C ...