LIVE Roma-Barcellona, Champions League calcio femminile in DIRETTA: le giallorosse provano l'impresa in una cornice spettacolare, si parte alle 21.00 (Di martedì 21 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:43 Le ragazze di Alessandro Spugna stanno disputando una stagione sfavillante, primo posto in classifica in Serie A con otto punti di vantaggio sulla Juventus e qualificazione per i quarti di finale della più importante competizione europea. Le giallorosse hanno ottenuto il pass per questa fase grazie al secondo posto nel girone B alle spalle del temibilissimo Wolfsburg, con 13 punti raccolti frutto di quattro vittorie, una sconfitta e un pareggio. 20:40 La Roma femminile sta per vivere una serata storica, di quelle che si ricordano per tutta la vitta: esordio assoluto tra le prime otto d'Europa e per la prima volta si apriranno i cancelli e potranno calcare il prato dello Stadio Olimpico, con più di quarantamila spettatori ...

