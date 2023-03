LIVE Roma-Barcellona | Champions League calcio femminile in DIRETTA | Giacinti guida l’attacco delle giallorosse alla corazzata blaugrana | debutto da sogno all’Olimpico

(Di martedì 21 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:02 Ecco le formazioni ufficiali:(4-2-3-1): Ceasar; Bartoli, Wenninger, Linari, Minami; Giugliano, Greggi; Serturini, Andressa Alves, Haavi;. All: Alessandro Spugna.(4-3-3): Paños; Bronze, Paredes, León, Rolfö; Bonmati, Walsh, Guijarro; Graham Hansen, Oshoala, Paralluelo. All.: Jonatan Giraldez. 20:00 Buonasera amici di OA Sport e benvenutidi, gara di andata dei quarti di finale della UEFA2022-2023 di. Buonasera amici di OA Sport e benvenutidi ...

Tutto pronto all'Olimpico per la prima volta della Roma femminile nello stadio di casa. Attese quasi quarantamila persone per i quarti di finale di Champions (gara di andata) contro il Barcellona.

Un evento speciale per la Roma e per tutto il movimento calcistico Femminile. Questa sera le ragazze di Alessandro Spugna faranno il loro esordio allo Stadio Olimpico, dove sono attesi almeno 37 mila ...Le Iene 2023 streaming e diretta tv: dove vedere lo show oggi, martedì 21 marzo. Tutte le informazioni nel dettaglio. Scopri di più ...