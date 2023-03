LIVE Roma-Barcellona 0-1, Champions League calcio femminile in DIRETTA: continua il dominio del gioco blaugrana (Di martedì 21 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 73? HAAVI!!!!!! CRESCE LA Roma! Giacinti ruba benissimo palla a Paredes e si invola in un due contro due, la n.9 serve poi l’esterno finlandese che con il sinistro rasoterra piazzato trova ancora la pronta risposta di Panos. 71? Mati Leon perfetta in chiusura su Gaicinti, la Roma sta provando con più continuità ad impegnare la retroguardia del Barca. 70? GLIONNA! Contropiede veloce delle ragazze di Spugna, Haavi serva la neo entrata che da lontano vede lo specchio della porta e non ci pensa due colte, è facile però la presa di Panos. 69? Bronze sul cross da corner non trova lo specchio della porta con il suo colpo di testa, rimessa dal fondo per la Roma. 68? La conclusione di Bonmati, indirizzata verso la porta centra in pieno Geyse; sul proseguimento ... Leggi su oasport (Di martedì 21 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA73? HAAVI!!!!!! CRESCE LA! Giacinti ruba benissimo palla a Paredes e si invola in un due contro due, la n.9 serve poi l’esterno finlandese che con il sinistro rasoterra piazzato trova ancora la pronta risposta di Panos. 71? Mati Leon perfetta in chiusura su Gaicinti, lasta provando con più continuità ad impegnare la retroguardia del Barca. 70? GLIONNA! Contropiede veloce delle ragazze di Spugna, Haavi serva la neo entrata che da lontano vede lo specchio della porta e non ci pensa due colte, è facile però la presa di Panos. 69? Bronze sul cross da corner non trova lo specchio della porta con il suo colpo di testa, rimessa dal fondo per la. 68? La conclusione di Bonmati, indirizzata verso la porta centra in pieno Geyse; sul proseguimento ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ASRomaFemminile : ??? La sua voce più la nostra! ?? Nel prepartita di Roma-Barcellona ci sarà una live performance di Noemi all'Olimpic… - OfficialASRoma : ???? LIVE | La conferenza stampa di José Mourinho e Lorenzo Pellegrini in vista di Real Sociedad-Roma - RobertaFazio7 : RT @UEFAcom_it: ?? UEFA Women's Champions League ???? La Roma sfida il Barcellona nell'andata dei quarti ?? GUARDA la partita in LIVE streami… - RobertaFazio7 : RT @UEFAcom_it: ? La @ASRomaWomen sfida il Barcelona ai quarti di #UWCL ?? Guarda la sfida LIVE ?? - simo_brg : RT @simo_brg: Tra poko #prontovet live dalle 21:10 su NSL ch88 nel #Lazio e dintorni ?? in streaming su ?? -